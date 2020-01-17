Şehit Toptaş, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

AĞRI'nın Diyadin ilçesinde görev başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş (34), Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diyadin ilçesine bağlı Ulukent köyündeki jandarma karakolunda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Toptaş, geçirdiği kalp krizi sonucu Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Toptaş, şehit oldu. Şehidin cenazesi, Ağrı'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya gönderildi.