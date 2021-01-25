Şehit torunlarından Vali Akbıyık'a doğum günü sürprizi - Son Dakika

Hakkari'de şehit güvenlik korucusu Yusuf Adıyaman'ın torunları, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a doğum günü sürprizi yaptı.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Şehit Adıyaman'ın torunları Ebrar Ecem, Yaren ve Dilara Adıyaman ile Onur Kaya, doğum günü olduğunu öğrendikleri Akbıyık'a sürpriz yapmaya karar verdi.

Hazırlattıkları Türk bayrağıyla süslenen pasta ile Valiliğe gelen çocuklar, Akbıyık'ın doğum gününü kutladı.

Akbıyık da birlikte pasta kestiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.