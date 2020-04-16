Şehit torunlarının kabir ziyaretine polis ekibiyle gittiler - Son Dakika

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi muhtarı Ebubekir Özavcı ile eşi Hanım Özavcı, Diliskelesi Şehitliği'nde torunları şehit Jandarma Er Ömer Özavcı'nın kabrini ziyaret etmek istediklerini ancak 65 yaş üstü olmaları nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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