Şehit Tufan Kansuva'nın adı Kocaali İlçe Polis Amirliği'ne verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Tufan Kansuva'nın adı Kocaali İlçe Polis Amirliği'ne verildi - Son Dakika

Şehit Tufan Kansuva'nın adı Kocaali İlçe Polis Amirliği'ne verildi

6 saat önce

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın adı, memleketi Kocaali'de İlçe Polis Amirliği hizmet binasına verildi.

Şehit Tufan Kansuva'nın adı Kocaali İlçe Polis Amirliği'ne verildi, System.String[]

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın adı, memleketi Kocaali'de İlçe Polis Amirliği hizmet binasına verildi.

Emniyet binası önünde düzenlenen törende konuşan Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitleri rahmetle andı.

Ülkenin bütünlüğü için sınır içinde ve sınırların ötesinde mücadele eden Mehmetçiğe başarılar dileyen Nebioğlu, Kansuva'nın adının ilçede yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve duanın yapıldığı programa, Kansuva'nın yakınlarının yanı sıra Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, kurum amirleri, emniyet mensupları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonunda katılımcılara helva dağıtıldı.

Kocaali, Ömerli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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