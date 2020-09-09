Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta'daki hakim eşine acı haber verildi - Son Dakika

Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta'daki hakim eşine acı haber verildi

Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta'daki hakim eşine acı haber verildi Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yaptığı sırada rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta'da yaşayan Hakim eşi Emine Erdoğan'a acı haber Vali Seymenoğlu tarafından verildi.

Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta'daki hakim eşine acı haber verildi

ISPARTA - Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yaptığı sırada rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta'da yaşayan Hakim eşi Emine Erdoğan'a acı haber Vali Seymenoğlu tarafından verildi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde görevli Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Isparta'da Emre Mahallesi'nde yaşayan hakim eşi Emine Erdoğan'a acı haberi, Vali Ömer Seymenoğlu askeri yetkililerle birlikte verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için şehidin evine geldi.

Tören memleketi Çanakkale'de yapılacak

Şehit Sezgin Erdoğan'ın naaşının Hatay'dan uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na getirileceği ve burada eşi Emine Erdoğan, kızları Eylül ve Elif Naz ile kayınvalidesinin de aynı uçağa bindirileceği, uçağın Çanakkale'ya uğurlanacağı öğrenildi. Şehidin cenazesinin memleketi Çanakkale'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta'daki hakim eşine acı haber verildi

Sezgin Erdoğan, Isparta, Şehit, Hakim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta'daki hakim eşine acı haber verildi - Son Dakika


Son Dakika

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