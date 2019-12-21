Şehit Tunç'un naaşı Uşak'a getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Tunç'un naaşı Uşak'a getirildi - Son Dakika

Şehit Tunç'un naaşı Uşak'a getirildi

6 saat önce

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Tunç'un naaşı uçakla memleketi Uşak'a getirildi ardından karayoluyla baba ocağı Kütahya'nın Simav ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Şehit Tunç'un naaşı Uşak'a getirildi, System.String[]

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Tunç'un naaşı uçakla memleketi Uşak'a getirildi ardından karayoluyla baba ocağı Kütahya'nın Simav ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 19 Aralık akşamı yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin yeraltına döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, yaralandı. Uzman Onbaşı Tunç, Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunç, yapılan müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde şehit oldu. Şehidin naaşı akşam saatlerinde Uşak Havalimanı'na getirildi, ardından baba ocağı Kütahya'nın Simav ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Şehidin cenazesinin Simav ilçesine bağlı Güney beldesinde öğle namazına müteakiben defnedileceği öğrenildi.

(İHA)

Hakkari, Uşak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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