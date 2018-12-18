Son Dakika Haberleri: Şehit Tuncer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Tuncer Son Yolculuğuna Uğurlandı

4 saat önce

Şehit Tuncer son yolculuğuna uğurlandıUŞAK - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer öğle namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Şehit Tuncer son yolculuğuna uğurlandı

UŞAK - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer öğle namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolcuğuna uğurlandı.Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:38 Kaynak: İHA

PKK, Diyarbakır, Genel
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