Şehit Tuncer Son Yolculuğuna Uğurlandı
4 saat önce
Şehit Tuncer son yolculuğuna uğurlandıUŞAK - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer öğle namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolcuğuna uğurlandı.
Şehit Tuncer son yolculuğuna uğurlandı
UŞAK - Diyarbakır
'ın Hani ilçesinde PKK
'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer öğle namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolcuğuna uğurlandı.Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:38 Kaynak: İHA
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