Şehit Türkel'in adı kütüphanede yaşayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Türkel'in adı kütüphanede yaşayacak - Son Dakika

Şehit Türkel'in adı kütüphanede yaşayacak

6 saat önce

Mersinli şehit Uzman Çavuş Asım Türkel'in adını taşıyan ve Toroslar Belediyesi'nin de destek verdiği kütüphane, Mehmet Dağlı İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde açıldı.

Şehit Türkel'in adı kütüphanede yaşayacak, System.String[]

Mersinli şehit Uzman Çavuş Asım Türkel'in adını taşıyan ve Toroslar Belediyesi'nin de destek verdiği kütüphane, Mehmet Dağlı İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde açıldı.


Toroslar'ın Arpaçsakarlar Mahallesi'nde doğup büyüyen, 2 yıl önce Tunceli'de şehit düşen Türkel'in adının verildiği kütüphanenin açılışına, Vali Ali İhsan Su, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kent protokolü, şehidin ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.


"Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz"


Vali Ali İhsan Su, törende yaptığı konuşmada, vatan millet savunmasında huzur ve güvenliğin temini için hayatını ortaya koyarak şehit düşün tüm güvenlik güçlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Su, "Şehit Asım Türkel kardeşimiz de vatanını koruyarak şehit olmuştur ve en yüksek şehadet mertebisine erişmiştir. Biz Türk milleti olarak şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onlar, bu milletin ve bizim evladımızdır. Şehitlerimize, gazilerimize ve ailelerine bu zamana kadar sahip çıktığımız gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kütüphanenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


"Temennimiz, bu kütüphaneden nice öğrencinin fayda sağlaması"


"Çocuklarımızın gelişimlerine ve eğitimlerine destek olmak amacıyla hayat verilen bu kütüphaneye şehidimizin adının verilmesinin heyecanını yaşıyoruz" diyen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise " Cemil Meriç'in dediği gibi, kütüphane bütün çağların, bütün ülkelerin ölümsüzleri ile dolu" diye konuştu.


Kahraman şehitlerin isimlerinin böylesine anlamlı yerlerde, okullarda, kütüphanelerde yaşaması ve ölümsüzleştirilmesinin çok değerli olduğunu söyleyen Yılmaz, "Şehidimizin adını taşıyan bu kütüphanede temennimiz nice öğrencinin fayda sağlamasıdır. Bizler vatan uğrunda kanlarıyla destanlar yazan, şehitler ve gazilerle dolu bir milletin çocuklarıyız. Şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız için canlarını feda etmişlerdir. Üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu vatanı, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak, gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimize borçluyuz. Bu amaçla bizim de katkı sunduğumuz kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyoruz. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.


Şehidin babası Hasan Türkel, kütüphanenin hayat bulmasında desteklerini esirgemeyen Başkan Yılmaz'a ve ilgili kurumlara teşekkür etti. - MERSİN

Mersinli, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 şehit sonrası Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti: 101 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Niğde'ye şehit ateşi düştü Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü Şehit ateşi Gaziantep'e düştü

Son Dakika Haberleri
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:30:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Türkel'in adı kütüphanede yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]