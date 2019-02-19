Son Dakika Haberleri: Şehit Ufuk Baysan İlkokulu'na Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı

Şehit Ufuk Baysan İlkokulu'na Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı

31 dakika önce

Beyköy Şehit Ufuk Baysan İlkokulu'nda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Şehit Ufuk Baysan İlkokulu'na Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı, System.String[]
Beyköy Şehit Ufuk Baysan İlkokulu'nda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı tarafından yapılan açılışta, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Dağlı ve protokol üyelerinin kurdele kesiminin ardından okul müdürü Yılmaz Karaca, sınıf ve kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Beyköy Belde Belediye Başkanı Osman Kılıç, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan'ın annesi Hanife ve babası Ramazan Baysan katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:17 Kaynak: AA

Zülkif Dağlı, Düzce, Beyköy, Güncel
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