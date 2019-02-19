Şehit Ufuk Baysan İlkokulu'na Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı
31 dakika önce
Beyköy Şehit Ufuk Baysan İlkokulu'nda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı.
Beyköy
Şehit Ufuk Baysan İlkokulu'nda akıl ve zeka oyunları sınıfı açıldı. Düzce
Valisi Zülkif Dağlı
tarafından yapılan açılışta, halk oyunları ekibi gösteri sundu.
Dağlı ve protokol üyelerinin kurdele kesiminin ardından okul müdürü Yılmaz Karaca
, sınıf ve kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit
, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz
, Beyköy Belde Belediye Başkanı Osman Kılıç
, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan'ın annesi Hanife
ve babası Ramazan Baysan katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:17 Kaynak: AA
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