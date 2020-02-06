Şehit Ufuk Deniz, çığ bölgesine giderken annesini arayıp helallik istemiş - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şehit Ufuk Deniz, çığ bölgesine giderken annesini arayıp helallik istemiş - Son Dakika

Şehit Ufuk Deniz, çığ bölgesine giderken annesini arayıp helallik istemiş

6 saat önce

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in Kastamonu'daki baba evine acı haber verildi.

Şehit Ufuk Deniz, çığ bölgesine giderken annesini arayıp helallik istemiş, System.String[]

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in Kastamonu'daki baba evine acı haber verildi. 7 aylık asker olduğu öğrenilen Şehit Ufuk Deniz'in, çığ bölgesine gittiği sırada annesini aradığı ve helallik istediği öğrenildi.


Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde takviye amaçlı bölgeye giden askeri aracın üzerine çığ düşmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz şehit oldu. Van İl Jandarma Komutanlığı Çatak-Kayaboğazı Karakol Komutanlığı emrinde görevli 23 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in baba ocağı olan Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki evine şehidin acı haberi verildi. Acı haber şehidin babası Recep ve annesi Behiye Odun'a haber verilirken Şehit Ufuk Deniz'in bekar olduğu öğrenildi.


Şehit Jandarma Onbaşı Ufuk Deniz'in, çığ bölgesine gitmeden önce annesini sabah saatlerinde aradığı ve helallik istediği öğrenildi. Annesiyle telefonda konuşan Şehit Ufuk Deniz, "Çığ bölgesine gidiyoruz vatandaşlarımızı kurtarmaya. Fakat oralarda telefon çekmiyor, bana ulaşamazsanız beni merak etmeyin, ben iyiyim" dediği öğrenildi.


Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Çok sayıda vatandaş şehidin evine giderek taziyede bulundu. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Tosya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akgül, şehidin evini ziyaret ederek anne ve babaya başsağlığı temennisinde bulundu.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve Aziz Milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. - KASTAMONU

Ufuk Deniz, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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