Şehit Ufuk Deniz'in naaşı Kastamonu Havalimanına indi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şehit Ufuk Deniz'in naaşı Kastamonu Havalimanına indi - Son Dakika

Şehit Ufuk Deniz'in naaşı Kastamonu Havalimanına indi

6 saat önce

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in naaşı askeri uçakla Kastamonu Havalimanı'na getirildi.

Şehit Ufuk Deniz'in naaşı Kastamonu Havalimanına indi, System.String[]

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in naaşı askeri uçakla Kastamonu Havalimanı'na getirildi. Havalimanındaki karşılamaya gelenler gözyaşlarını tutamadı.


Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde takviye amaçlı bölgeye giden askeri aracın üzerine çığ düşmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz şehit oldu. Van İl Jandarma Komutanlığı Çatak-Kayaboğazı Karakol Komutanlığı emrinde görevli 23 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in naaşı Kastamonu'ya getirildi. Şehit Ufuk Deniz için Kastamonu Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Havalimanında gerçekleştirilen karşılama törenine vatandaşlar da büyük ilgi göstererek şehidini yalnız bırakmadı.


Şehidin Babası Recep Odun'u Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, şehidin annesi Behiye Odun'u ise Dış İşleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı teselli etti. Ayakta durmakta güçlük çeken ve zaman zaman fenalaşan anne Behiye Odun'a sağlık görevlileri müdahale etti. - KASTAMONU

Ufuk Deniz, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:28 Kaynak: İHA
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