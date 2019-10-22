Şehit Uluçay'ın dayısı: "Devletimiz ve bayrağımız için diğer yavrularımız da şehit olmaya hazır"

"Yavrumuz Şehit Taha Uluçay'ın kanı yerde kalmadı"

KAYSERİ - 27 Temmuz günü devriye görevi yaparken şehit edilen polis memuru Taha Uluçay'ın katillerinin ölü olarak ele geçirilmesi sonrasında açıklama yapan dayı İhsan Arslan, "Devletimiz ve bayrağımız için diğer yavrularımız da şehit olmaya hazır" dedi.

27 Temmuz günü Adıyaman'ın Serik ilçesinde devriye görevi yaptığı sırada teröristlerin saldırısı sonrasında şehit düşen polis memuru Taha Uluçay'ın dayısı İhsan Arslan, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin ölü ele geçirilmesi ile şehidin kanının yerde kalmadığını söyledi. İhsan Arslan, "Öncelikle Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının birlikte yürütmüş olduğu bu operasyonda yavrumuzun kanı yerde kalmadı, şuanda acımız birazda olsa dinmiş oluyor" dedi.

Arslan, "Devlet büyüklerimizin de çok büyük katkıları oldu, onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yavrumuzun yarım bıraktığı görevi ben kendi şahsım olarak şuanda alsalar gidip tamamlamayı istiyorum. Vatanımız için, Bayrağımız için, toprağımız için gerekirse diğer yavrularımızın da hazır olduğunu şuanda belirtiyorum, bende içerisinde dahil olmak şartıyla. Tekrar Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum Şehidimizin kanı yerde kalmadı şuanda onun gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şuanda ben Barış Pınarı harekatına gönüllü olarak gitmeye hazırım" diyen İhsan Arslan, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yapmış olduğu cesaretinden kararlılığından vazgeçmeden bu operasyonu sonuna kadar yürüteceğine inanıyorum ve destekçi olarak çağrıldığı zaman bizde bu göreve gitmeye hazırız" diye konuştu.

27 Temmuz günü Adıyaman'ın Serik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda polis memuru Taha Uluçay şehit düşmüştü. Önceki gün Adıyaman'ın Serik ilçesine bağlı Akçalı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından yürütülen operasyonda çıkan çatışmada Taha Uluçay'ı şehit eden PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.