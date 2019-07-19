Son Dakika Haberleri: Şehit Ünal memleketine uğurlandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şehit Ünal memleketine uğurlandı

25 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Irak sınırında başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın naaşı memleketi Konya'ya uğurlandı.

Şehit Ünal memleketine uğurlandı, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Irak sınırında başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın naaşı memleketi Konya'ya uğurlandı.

Hakkari'de düzenlenen törenden sonra Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın naaşı, helikopterle Yüksekova ilçesine getirildi. Selahattin Eyyübi Havalimanına inen helikopterden alınan Ünal'ın naaşı, askeri uçağa bırakıldı.

Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin'in dua yapmasının ardından Ünal'ı taşıyan uçak havalimanından ayrıldı.

Törene; Yüksekova Tümen Komutanı Metin Toker, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, asker ve polis katıldı. - HAKKARİ
Mustafa Ünal, Hakkari, Piyade, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika! Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu Hakurk ve Bitlis'ten acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle kurtarıldı Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 19:48:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Ünal memleketine uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]