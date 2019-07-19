Şehit Ünal memleketine uğurlandı
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HAKKARİ (İHA) – Irak sınırında başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın naaşı memleketi Konya'ya uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:22 Kaynak: İHA
HAKKARİ (İHA) – Irak
sınırında başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade
Uzman Onbaşı Mustafa Ünal
'ın naaşı memleketi Konya
'ya uğurlandı. Hakkari
'de düzenlenen törenden sonra Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın naaşı, helikopterle Yüksekova
ilçesine getirildi. Selahattin Eyyübi
Havalimanına inen helikopterden alınan Ünal'ın naaşı, askeri uçağa bırakıldı.
Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin
'in dua yapmasının ardından Ünal'ı taşıyan uçak havalimanından ayrıldı.
Törene; Yüksekova Tümen Komutanı Metin Toker
, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, asker ve polis katıldı. - HAKKARİ
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