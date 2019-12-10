Son Dakika Haberleri: ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK'İN CENAZESİ EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLDİ (1)
Son Dakika Güncel ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK'İN CENAZESİ EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLDİ (1) - Son Dakika

ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK'İN CENAZESİ EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLDİ (1)

6 saat önce

Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi ailesinin Bayrampaşa'daki evinin önüne getirildi.

ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK'İN CENAZESİ EVİNİN ÖNÜNE GETİRİLDİ (1), System.String[]

Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi ailesinin Bayrampaşa'daki evinin önüne getirildi. Helallik alınması için getirilen cenaze evi bayraklarla donatılmıştı. Çevik'in yakınları, şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarıldı. Çevik'in cenazesini evinin önündeki kalabalık bir grup bekliyordu.

"HİÇBİR ERKEĞİN YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ YAPTI ORADA"

Cenaze getirilmeden önce konuşan bir yakını, "Esma benim teyzemin torunu. O çok başarılı bir kızdı. Çok akıllıydı, çok cesurdu. Hiçbir erkeğin yapamayacağı şeyleri yaptı orada." dedi.

Görüntü dökümü:

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-Evden görüntü

-Türk bayrakları

-Cenaze aracının gelişi

-Yakınlarının ağlaması

-Röportaj

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Bayrampaşa, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:17 Kaynak: DHA
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