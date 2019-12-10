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Şehit üstçavuş esma çevik'in cenazesi evinin önüne helallik alındı aktüel görüntü
6 saat önce
ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK'İN CENAZESİ EVİNİN ÖNÜNE HELALLİK ALINDI (2) aktüel görüntü.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:35 Kaynak: DHA
ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK'İN CENAZESİ EVİNİN ÖNÜNE HELALLİK ALINDI (2) aktüel görüntü
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