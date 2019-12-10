Son Dakika Haberleri: Şehit üstçavuş esma çevik'in cenazesi evinin önüne helallik alındı aktüel görüntü
Son Dakika Güncel Şehit üstçavuş esma çevik'in cenazesi evinin önüne helallik alındı aktüel görüntü - Son Dakika

Şehit üstçavuş esma çevik'in cenazesi evinin önüne helallik alındı aktüel görüntü

6 saat önce

ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK'İN CENAZESİ EVİNİN ÖNÜNE HELALLİK ALINDI (2) aktüel görüntü.

ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK'İN CENAZESİ EVİNİN ÖNÜNE HELALLİK ALINDI (2) aktüel görüntü

Şehit üstçavuş esma çevik'in cenazesi evinin önüne helallik alındı aktüel görüntü

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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:35 Kaynak: DHA
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