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ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK SON YOLCUĞUNA UĞURLANIYOR (1)
7 saat önce
Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:43 Kaynak: DHA
Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit için Bakırköy Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenleniyor. Camii avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin naaşı başında askerler nöbet tutuyor. Şehit Çevik ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılıyor.
Görüntü dökümü:
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-Annesinin görüntüsü
-İçişleri Bakanının gelişi
-Askerlerden detaylar
-Vatandaşlar
-Tabutun görüntüsü
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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