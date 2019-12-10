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Şehit üstçavuş esma çevik son yolcuğuna uğurlandı
7 saat önce
ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI (aktüel 1)
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:04 Kaynak: DHA
ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI (aktüel 1)
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