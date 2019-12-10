Son Dakika Haberleri: Şehit üstçavuş esma çevik son yolcuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Şehit üstçavuş esma çevik son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit üstçavuş esma çevik son yolcuğuna uğurlandı

6 saat önce

ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI (aktüel 2)

ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI (aktüel 2)

Şehit üstçavuş esma çevik son yolcuğuna uğurlandı

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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:17 Kaynak: DHA
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