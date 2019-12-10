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Şehit Üstçavuş Esma Çevik son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
6 saat önce
ŞIRNAK'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:46 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit için Bakırköy Ataköy
5. Kısım Camii'nde tören düzenleniyor. Camii avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin naaşı başında askerler nöbet tutuyor. Şehit Esma Çevik ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da katılıyor.
- İstanbul
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