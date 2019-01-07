Son Dakika Haberleri: Şehit Üsteğmen Anısına "Robotik Kodlama Kulübü" Oluşturuldu

Şehit Üsteğmen Anısına "Robotik Kodlama Kulübü" Oluşturuldu

1 saat önce

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan jandarma üsteğmen Çağlayan Irmak'ın adına, şehadetinin yıl dönümünde, mezun olduğu ilkokulda "Robotik Kodlama Kulübü" oluşturuldu.

Şehit Üsteğmen Anısına
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan jandarma üsteğmen Çağlayan Irmak'ın adına, şehadetinin yıl dönümünde, mezun olduğu ilkokulda "Robotik Kodlama Kulübü" oluşturuldu.

1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kütahya İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak Kütüphane ve Zeka Oyunları Salonu'nda oluşturulan "Robotik Kodlama Kulübü" törenle hizmete girdi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, şehit Irmak'ın Cudi Dağı'nda 21 yıl önce PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir askere müdahale ederken şehit edildiğini hatırlattı.

Şehitlerin anısının yaşatılması gerektiğini belirten Toraman, "Şehidimizin mezun olduğu okulda yapılan faaliyetlerle şehidimizin anısı yaşatılmaya çalışılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu vatan için canını veren şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. İnşallah bu okulumuzdan nice Çağlayan Irmaklar yetişecek ve bu vatana hizmet edecektir." dedi.

Açılışa Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şehit jandarma üsteğmen Çağlayan Irmak'ın annesi Nazime Irmak, kız kardeşi Nermin Irmak, amcası Cabir Irmak katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:17 Kaynak: AA

PKK, Çağlayan, Güncel
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