Şehit Üsteğmen Anısına "Robotik Kodlama Kulübü" Oluşturuldu

Şırnak
'ta PKK
'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan jandarma üsteğmen Çağlayan
Irmak'ın adına, şehadetinin yıl dönümünde, mezun olduğu ilkokulda "Robotik Kodlama Kulübü" oluşturuldu.
1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kütahya
İl Jandarma
Komutanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlayan Irmak Kütüphane ve Zeka Oyunları Salonu'nda oluşturulan "Robotik Kodlama Kulübü" törenle hizmete girdi.
Kütahya Valisi Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, şehit Irmak'ın Cudi
Dağı'nda 21 yıl önce PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir askere müdahale ederken şehit edildiğini hatırlattı.
Şehitlerin anısının yaşatılması gerektiğini belirten Toraman, "Şehidimizin mezun olduğu okulda yapılan faaliyetlerle şehidimizin anısı yaşatılmaya çalışılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu vatan için canını veren şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. İnşallah bu okulumuzdan nice Çağlayan Irmaklar yetişecek ve bu vatana hizmet edecektir." dedi.
Açılışa Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu
, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade
Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik
, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şehit jandarma üsteğmen Çağlayan Irmak'ın annesi Nazime Irmak, kız kardeşi Nermin Irmak, amcası Cabir Irmak katıldı.