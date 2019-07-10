Şehit Üsteğmen binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de şehit düşen Hava Savunma Piyade Üsteğmen Emre Kargın, Muğla'nın Dalaman ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'de şehit düşen Hava Savunma Piyade Üsteğmen Emre Kargın, Muğla'nın Dalaman ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Kargın'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, Dalaman Devlet Hastanesi morgundan Seyfettin İnce Caddesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Dalaman Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Burak Erbay, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, siyasi partilerin il başkanları, şehidin babası Muammer Kargın ve annesi Sadet Kargın ile vatandaşlar katıldı.

Binlerce vatandaşın tekbirleriyle uğurlandı

Binali Yıldırım'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulunduğu şehit Kargın, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye haykıran binlerce kişinin tekbirleriyle uğurlandı.

Muğla Müftüsü İbrahim Öcüt'ün cenaze namazını kıldırdığı Kargın, Kapıkargın Mahallesi Cumabelen Mezarlığında toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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