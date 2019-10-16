Son Dakika Haberleri: Şehit Üsteğmen Bozbıyık, Kırıkkale'de toprağa verildi
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Şehit Üsteğmen Bozbıyık, Kırıkkale'de toprağa verildi

50 dakika önce

FIRAT'ın doğusunda sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın (27) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Üsteğmen Bozbıyık, Kırıkkale'de toprağa verildi, System.String[]
FIRAT'ın doğusunda sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın (27) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi saldırısında şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın cenazesi, dün akşam, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Şehidin cenazesi, bugün hastane morgundan alınarak, ailesinin evine götürüldü. Daha sonra şehit Bozbıyık için öğle vakti Merkez Nur Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Azime, babası Hamza, kardeşi Furkan Bozbıyık ve yakınları ile Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere, Vali Yunus Sezer, Kırıkkale AK Parti Millitvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürü Yasin Akdere, Kırıkkalesporlu futbolcular ile çok sayıda kişi katıldı. Şehit Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kırıkkale Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.


- Kırıkkale
Kırıkkale, Çelebi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:28 Kaynak: DHA
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