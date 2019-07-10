Şehit Üsteğmen Emre Kargın son yolculuğuna uğurlandı
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- Şehidin cenazesi Yakınları Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katılımı Cenaze namazı Şehidin uğurlanması MUĞLA - Hakkari'de şehit düşen Hava Savunma Piyade Üsteğmen Emre Kargın son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:45 Kaynak: AA
- Şehidin cenazesi
Yakınları
Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım
'ın katılımı
Cenaze namazı
Şehidin uğurlanması MUĞLA - Hakkari
'de şehit düşen Hava Savunma Piyade
Üsteğmen Emre Kargın son yolculuğuna uğurlandı.
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