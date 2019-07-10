Son Dakika Haberleri: Şehit Üsteğmen Emre Kargın son yolculuğuna uğurlandı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Şehit Üsteğmen Emre Kargın son yolculuğuna uğurlandı (2)

2 saat önce

- Şehidin cenazesi Yakınları Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katılımı Cenaze namazı Şehidin uğurlanması MUĞLA - Hakkari'de şehit düşen Hava Savunma Piyade Üsteğmen Emre Kargın son yolculuğuna uğurlandı.

Binali Yıldırım, Hakkari, Güncel
- Şehidin cenazesi
Yakınları
Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katılımı
Cenaze namazı
Şehidin uğurlanması MUĞLA - Hakkari'de şehit düşen Hava Savunma Piyade Üsteğmen Emre Kargın son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Üsteğmen Emre Kargın son yolculuğuna uğurlandı (2)
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, "Binali Yıldırım'la ilgili tasarrufunuz ne olacak?" sorusuna yanıt verdi Bursa'nın köklü markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kendisiyle ilgili yazıya sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 13:22:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Üsteğmen Emre Kargın son yolculuğuna uğurlandı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]