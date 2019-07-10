Son Dakika Haberleri: Şehit Üsteğmen Kargın son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Şehit Üsteğmen Kargın son yolculuğuna uğurlandı

2 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Üsteğmen Emre Kargın son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Üsteğmen Kargın son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Şemdinli, Hakkari, Güncel
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Üsteğmen Emre Kargın son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan 34. Hudut Tugayı 5. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Üsteğmen için Dalaman Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan eski Başbakan ve Meclis Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, şehit üsteğmenin ailesine başsağlığı diledi.

Camide, şehit Üsteğmen Kargın için cenaze namazı kılınırken, katılanlardan helallik de istendi.

Şehit Kargın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, bir süre askerlerin omuzunda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Şehit Üsteğmen Emre Kargın'ın cenazesi, Kapukargın Mahallesi'ndeki Cumabelen Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Ali Babacan" açıklaması Bursa'nın köklü markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kendisiyle ilgili yazıya sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 13:25:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Üsteğmen Kargın son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]