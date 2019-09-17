Son Dakika Haberleri: Şehit üsteğmenin ismi bu okulda yaşatılacak
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Şehit üsteğmenin ismi bu okulda yaşatılacak

1 saat önce

Gemlik Körfez Ortaokulunun adı, "Umurbeyli Şehit Jandarma Üsteğmen Esat Akbaba" adını aldı.

Şehit üsteğmenin ismi bu okulda yaşatılacak, System.String[]

Gemlik Körfez Ortaokulunun adı, "Umurbeyli Şehit Jandarma Üsteğmen Esat Akbaba" adını aldı.


1976 Van Çaldıran depreminde yardım götürüp Diyarbakır'a dönüşte helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Pilot Üsteğmen Esat Akbaba'nın adı önümüzdeki günlerde okula asılacak. Gemlik Şehit Aileleri Başkanı Hüseyin Bıçakçı'nın geçtiğimiz yıl yaptığı başvuru sonrasında yapılan değerlendirmede, okula şehit Üsteğmen Esat Akbaba'nın isminin verilmesinin uygun görüldüğü kaydedildi. Kabri Umurbey'de bulunan Esat Akbaba, 1976 yılında Van depremi ile alakalı görevinden dönerken uçağının düşmesi neticesinde şehit olmuştu. Şehidin adı, Gemlik'te bir dönem isim değiştirme tartışmalarına da konu olan Körfez Ortaokulunda yaşayacak. - BURSA

Jandarma, Gemlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:02 Kaynak: İHA
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