Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuş, 18 Haziran'da toprağa verilecek
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Şehit uzman çavuş, 18 Haziran'da toprağa verilecek

3 saat önce

ŞIRNAK'ta karakolda görev yaparken sınav için gittiği kent merkezinden geri dönmeyen, 4 yıl sonra PKK'lı teröristlerce şehit edildiği tespit edilen Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın (28) cenazesi, 18 Haziran günü düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Şehit uzman çavuş, 18 Haziran'da toprağa verilecek, System.String[]
ŞIRNAK'ta karakolda görev yaparken sınav için gittiği kent merkezinden geri dönmeyen, 4 yıl sonra PKK'lı teröristlerce şehit edildiği tespit edilen Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın (28) cenazesi, 18 Haziran günü düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar Köyü Jandarma Karakolu'nda görevli Uzman Çavuş Ferdi Polat, 12 Aralık 2015'te Açıköğretim Fakültesi sınavına girmek için kent merkezine gitti. Geri dönmeyen Polat için çalışma başlatıldı. Ancak, Ferdi Polat'ın izine rastlanmadı. Polat'ın PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı üzerinde duruldu. 4 yıl sonra dağlık alanda, kemik ve doku parçaları bulundu. Baba Rıtvan Polat'tan alınan DNA örneklerinin uyuşmasıyla cesedin Uzman Çavuş Ferdi Polat'a ait olduğu belirlendi. Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın şehadet haberi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan, annesi Fatma ile babası Rıtvan Polat'a verildi.
Şehit Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın 18 Haziran günü ikindi vakti toprağa verileceği bildirildi.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:47 Kaynak: DHA
PKK, Şırnak, Güncel
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