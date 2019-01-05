Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Çavuş, 7 Ay Önce Öldürülen Anne ve Babasının Yanına Defnedildi

Şehit Uzman Çavuş, 7 Ay Önce Öldürülen Anne ve Babasının Yanına Defnedildi

11 dakika önce

İran sınırında şehit edilen Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin cenazesi, annesi ve babasının da bulunduğu mezarlığa defnedildi.

Şehit Uzman Çavuş, 7 Ay Önce Öldürülen Anne ve Babasının Yanına Defnedildi, System.String[]
İran sınırında şehit edilen Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin cenazesi, annesi ve babasının da bulunduğu mezarlığa defnedildi. Cenaze töreni esnasında alana gelen ve şehidin beslediği öğrenilen kedi tören boyunca tabutun başından ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırında teröristlerin hain saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Ali Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, askeri erkan, şehidin dedesi Ökkeş, kardeşi Yunus ve ninesi Elif Köse ile çok sayıda yakını ve seveni katıldı.

Törende gözyaşlarını tutamayan dede Ökkeş ve kardeşi Yunus Köse'yi, alandaki askerler teskin etti. Nine Elif Köse ise tabuta sarılarak, "Evladımı şehit verdim gururluyum, mutluyum. Vatan sağ olsun" dedi.

Tören esnasında tabutun başına gelen ve şehidin beslediği öğrenilen kedi uzun süre ayrılmadı. Kedi cenazeye katılanların kovalamasına rağmen şehidin cenazesinin yanından uzaklaştırılamadı.

Köse'nin naaşı, cenaze namazının ardından anne, baba ve ablasının da bulunduğu mezarlığa götürüldü. Yapılan dualarla şehidin cenazesi, 7 ay önce eniştesi tarafından öldürülen ablası Gülşen, babası Bekir ve annesi Gülsen Köse'nin mezarının yanına defnedildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:05 Kaynak: İHA

Gaziantep, Ahmet Furkan, İran, 3. Sayfa
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