Şehit Uzman Çavuş Akın Acar anısına İzmir'deki bir liseye okuma köşesi kuruldu - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Akın Acar anısına İzmir'deki bir liseye okuma köşesi kuruldu

30.05.2022 13:19

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2016 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın Acar adına, İzmir'deki Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nde okuma köşesi oluşturuldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2016 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akın Acar adına, İzmir'deki Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nde okuma köşesi oluşturuldu.

Okulda düzenlenen açılış törenine, şehidin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan annesi Hanife Acar, kardeşi Hilal Başaran ile şehidin adının verildiği 2 yaşındaki yeğeni Akın Başaran da katıldı.

Törende konuşan Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu toprakları yurt yapan tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Medeniyetin temelinin yazı olduğunu kaydeden Öneği, bilgiye ulaşmanın en güzel yolunun da kitaplar olduğunu söyledi.

Öneği, kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ederek, "Okuma köşemize bu vatanın bütünlüğü için kanını, canını veren şehidimizin adının verilmesi çok manalı. Bizler bu topraklarda huzur, güven içinde yaşıyorsak bunları şehitlere borçluyuz. Aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacağız." diye konuştu.

Okuma köşesi oluşturulması projesinin koordinatörü Ahmet Selim Pozan da okulun bu ihtiyacından yaklaşık 3 ay önce haberdar olduğunu, arama kurtarma dernekleri ANDA, AKUT ve Hayvan Arama Kurtarma Derneği ile birlikte harekete geçtiklerini belirtti.

Kendisinin ANDA, şehit Acar'ın ise AKUT gönüllüsü olduğunu aktaran Pozan, Acar'la arama kurtarma eğitimi sırasında tanıştığını anlattı.

Pozan, sosyal medyadan duyurdukları projeyle 1400'e yakın kitap topladıklarını ve raflar aldıklarını kaydederek, şehit Acar'ın anısını yaşatmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Şehit için okul bahçesine fidan dikildi

Konuşmaların ardından öğrenciler "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" ve "Gençliğin Ata'ya Cevabı" şiirlerini okudu.

Kaymakam Öneği, şehidin annesi Hanife Acar'a çiçek ve Türk bayrağı hediye etti. Şehit Piyade Uzman Çavuş Akın Acar adına okul bahçesine fidan dikildi. Dikilen fidana can suyunu anne Hanife Acar verdi.

Okuma köşesi, şehidin hayat hikayesini içeren videonun izlenmesi ve dua edilmesinin ardından açıldı.

Şehit Uzman Çavuş Akın Acar anısına İzmir'deki bir liseye okuma köşesi kuruldu
Şehit Uzman Çavuş Akın Acar anısına İzmir'deki bir liseye okuma köşesi kuruldu
Şehit Uzman Çavuş Akın Acar anısına İzmir'deki bir liseye okuma köşesi kuruldu
Şehit Uzman Çavuş Akın Acar anısına İzmir'deki bir liseye okuma köşesi kuruldu
Şehit Uzman Çavuş Akın Acar anısına İzmir'deki bir liseye okuma köşesi kuruldu

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Akın Acar anısına İzmir'deki bir liseye okuma köşesi kuruldu - Son Dakika


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