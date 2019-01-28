Şehit Uzman Çavuş Asım Türkel'in Adı Mersin'de Yaşatılacak

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde operasyona çıktıktan sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle şehit olan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Asım Türkel'in ismi, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üstündeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu...

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde operasyona çıktıktan sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle şehit olan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Asım Türkel'in ismi, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üstündeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu önünde bulunan üst geçide verildi.



Şehit Uzman Çavuş Asım Türkel'in ailesi, oğullarının isminin üst geçitte yaşatılmasından dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Ziyarete, şehidin babası Hasan Türkel, annesi Sebahat Türkel ve kardeşi Kemal Türkel katıldı.



Kocamaz, ziyarette yaptığı konuşmada, "Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Biz şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Onları geri getirecek gücümüz yok ama en azından bir nebze de olsa görenler hatırlasın, belki bir Fatiha okurlar diye, onların isminin bir yerlerde yaşaması gerekiyor. Bugüne kadar da tüm şehitlerimizin isimlerini bir yerlere verdik. Arada verilmeyenler olduysa onlar da bize geliyorlar ve söylüyorlar" dedi.



Baba Hasan Türkel de hem çok sevindiklerini hem de çok duygulandıklarını dile getirerek, "Çocuğumuzun ismini üst geçide vermişsiniz. Bizi çok sevindirdiniz. Çok duygulandık, mutlu olduk. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok da güzel yapılmış, gurur verici bir şey olmuş. Sahip çıktığınız belli olmuş" diye konuştu. - MERSİN

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