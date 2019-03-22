Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Çavuş Aydın'ın Cenazesi Defnedildi

Şehit Uzman Çavuş Aydın'ın Cenazesi Defnedildi

54 dakika önce

Düzce'de geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şehit Uzman Çavuş Erdem Aydın Akşehir'de toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Aydın'ın Cenazesi Defnedildi, System.String[]
Düzce'de geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şehit Uzman Çavuş Erdem Aydın Akşehir'de toprağa verildi.

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yaptığı sırada yaşamını yitiren Şehit Uzman Çavuş Aydın'ın cenazesi, Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra, eşinin ailesinin Yarenler Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada alınan helalliğin ardından Nasreddin Hoca Meydanı'na getirilen şehidin naaşı için askeri tören düzenlendi.

Kılınan cenaze namazı sonrası Aydın'ın mesai arkadaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı Akşehir Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Savunma ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın ve askeri erkan katıldı.

Şehidin ailesi tören sonrası taziyeleri kabulünde ayakta durmakta zorlanırken oldukça bitkin oldukları görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:41 Kaynak: AA

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