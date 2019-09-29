Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Çavuş Ayhan Yanık anısına mevlit
Son Dakika Güncel Haber

Şehit Uzman Çavuş Ayhan Yanık anısına mevlit

1 saat önce

Geçtiğimiz Ağustos ayında Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık, şehadetinin 40.

Şehit Uzman Çavuş Ayhan Yanık anısına mevlit, System.String[]

Geçtiğimiz Ağustos ayında Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık, şehadetinin 40. günü anısına mevlit okutuldu


Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın ailesi tarafından özel bir salonda düzenlenen mevlit programına şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, eşi Ünzile Atasoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Taşçi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, jandarma personeli, şehit aileleri, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle Namazına müteakip başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Aziz vatanın bekası, milletimizin birlik ve bütünlüğünün korunması ve ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması uğruna canlarını feda eden Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.


Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, acılı baba Sadullah Yanık'a, anne Yıldız Yanık, şehidin dedesi ve kardeşlerine başsağlığı ve sabır diledi. - ADIYAMAN

Jandarma, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manuş Baba, Gençlik Huzur ve Bal Festival'i için gittiği Kato Dağı'nda konser verdi
Alışveriş yapan Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın plastik poşet kullanmaması dikkatlerden kaçmadı Son Dakika: İstanbul Valiliği duyurdu: Depremde zarar gören 29 okula Pazartesi günü tatil İstanbul Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı'nda yol çöktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 18:19:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Çavuş Ayhan Yanık anısına mevlit
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]