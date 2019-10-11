Şehit Uzman Çavuş Bilgen'in naaşı baba ocağına getirildi

Karşılama törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve çok sayıda Bozüyüklü katıldı. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Teröristlerin saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim'in babası: Bir değil binlerce Elif'im kurban olsun