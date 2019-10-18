Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı

11 dakika önce

VAN'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristlerin devriye görevi yapan askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün (28) cenazesi, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş, Bitlis'te son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

VAN'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristlerin devriye görevi yapan askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün (28) cenazesi, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün cenazesi, Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesine getirildi. Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Uzman Çavuş Öztürk için Akkoyun Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve askeri erkan ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yetkililer, şehidin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Bitlis Müftüsü Faysal Geylani'nin yaptığı duanın ardından cenaze namazı kılınıp, helallik alındı. Törende şehidin annesi ve eşi tabuta sarılarak ağıt yakarken, baba Kerem Öztürk ve şehidin kendisi gibi uzman çavuş olan kardeşi Erdem Öztürk ise soğukkanlılıklarını korudu. Törende, kalabalık sık sık 'Kahrolsun PKK' sloganı attı.

Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından, Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konuldu. Kortej eşliğinde yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Ahlat Şehitliği'ne götürülen şehit Öztürk'ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.


Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:20 Kaynak: DHA
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