Son dakika! ŞEHİT UZMAN JANDARMA ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! ŞEHİT UZMAN JANDARMA ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

19.07.2022 13:48
Son dakika! ŞEHİT UZMAN JANDARMA ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Edinilen son dakika haberine göre VAN'ın Çatak ilçesinde kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt (43) memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

VAN'ın Çatak ilçesinde kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt (43) memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Çatak ilçesi Övecek Mahallesi'nde başlatılan 'Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top' Operasyonu'nda dün saat 03.30 sıralarında teröristlerce konulan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt şehit oldu. Bozkurt'un acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Evli ve 3 çocuk babası Bozkurt'un cenazesi, Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Kalemkırdı Camine getirilen şehit Bozkurt'un cenazesine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, şehit Bozkurt'un babası Mehmet, annesi Nefika, eşi Tuğba, kardeşi Keziban, çocukları Atakan (20), Alper (19) ve Elif Bozkurt (18) ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede şehit Bozkurt'un tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. Şehit Bozkurt'un kızı Elif Bozkurt babasının yüzüğünü parmağına takarak, tespihini elinde taşıdı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Bozkurt, Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı Son dakika gündem: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın son yolculuğuna uğurlandı Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! ŞEHİT UZMAN JANDARMA ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:56 Gençleşme operasyonları! Seda Sayan Türkiye'ye gelir gelmez soluğu estetisyende aldı
13:53 Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde! Nasreddin Hoca heykelinin önünde poz verdi
13:52 Abla-kardeşin kavgası kanlı bitti! Havaya açılan ateş sonucu yaralanan kadın tedavi altına alındı
13:35 İran'ın başkenti Tahran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı filminin müziğiyle karşılandı
13:17 11 yerinden bıçaklanan 53 yıllık taksici mesleği bırakma kararı aldı: Torunlarım var diye yalvardım
13:00 Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş halde bir erkek cesedi bulundu! İntihar iddiası gündemde
12:52 Hayrete düşüren gerçek! Beyin yiyen amip adamın kafatasını boşalttı
12:47 "Her yol bitti engelli kaldı" diyen CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kendisini skandal sözlerle savundu: Projemiz ödül aldı
12:20 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki 11'i belli oluyor! Jorge Jesus netleştirmeye başladı
12:10 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan önemli açıklama! Zafer Partisi'ne mi katılıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 14:03:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! ŞEHİT UZMAN JANDARMA ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement