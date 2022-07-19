Çatak ilçesi Övecek Mahallesi'nde başlatılan 'Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top' Operasyonu'nda dün saat 03.30 sıralarında teröristlerce konulan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt şehit oldu. Bozkurt'un acı haberi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Evli ve 3 çocuk babası Bozkurt'un cenazesi, Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Kalemkırdı Camine getirilen şehit Bozkurt'un cenazesine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, şehit Bozkurt'un babası Mehmet, annesi Nefika, eşi Tuğba, kardeşi Keziban, çocukları Atakan (20), Alper (19) ve Elif Bozkurt (18) ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede şehit Bozkurt'un tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. Şehit Bozkurt'un kızı Elif Bozkurt babasının yüzüğünü parmağına takarak, tespihini elinde taşıdı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Bozkurt, Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! ŞEHİT UZMAN JANDARMA ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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