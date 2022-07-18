Şehit Uzman Çavuş Bozkurt, Van'dan törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Uzman Çavuş Bozkurt, Van'dan törenle memleketine uğurlandı

18.07.2022 17:54
Şehit Uzman Çavuş Bozkurt, Van'dan törenle memleketine uğurlandı

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Çatak ilçesi kırsalında, teröristlerce önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, komutanlar, kurum amirleri, polisler ve askerler katıldı. Cenazesi tören alanına getirilen şehit Mustafa Bozkurt için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu. Duların ardından şehit Bozkurt'un cenazesi, uçakla memleketi Kayseri'ye gönderildi.


YORUMLAR
500
Son dakika haber... Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı Son dakika haber... Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı Bozkurt Belediyesi, İlk Buğday Hasadını Yaptı Bozkurt Belediyesi, İlk Buğday Hasadını Yaptı
Kaynak: DHA

Mustafa Bozkurt, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Bozkurt, Van'dan törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:30 Erdoğan, şartlı NATO üyeliği verilen İsveç ve Finlandiya'ya gözdağı verdi: Gerekli adımlar atılmazsa süreci dondururuz
17:28 Destici'den bomba "asgari ücret" sözleri: İşverenler, çalışanların 1500 lirasını geri istiyor
17:23 Morg çalışanı kadından akılalmaz ifşa! Cesede kedi kıyafeti giydirmek istemişler
17:10 Erdoğan, KYK faizlerinin masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
17:04 Artvin'de düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde sıra dışı görüntüler! Güreş sırasında hakemin yere serilmesi görenleri şaşkına uğrattı
16:55 KYK borcu olan milyonların gözü kabine toplantısında! Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
16:37 Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı...
16:26 Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlendi! En çok gelinliğin fiyatı konuşuldu
16:22 Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 18:09:41. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Uzman Çavuş Bozkurt, Van'dan törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement