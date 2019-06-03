Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Çavuş " Bugün icra edeceğimiz operasyon neticesinde birçoğumuz geri dönemeyecek"
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Şehit Uzman Çavuş " Bugün icra edeceğimiz operasyon neticesinde birçoğumuz geri dönemeyecek"

29 dakika önce

Şehit Uzman Çavuş " Bugün icra edeceğimiz operasyon neticesinde birçoğumuz geri dönemeyecek" Şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin son videosu ortaya çıktıKIRŞEHİR - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Irak sınırında bulunan Batıntepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin sızma girişiminde...

Şehit Uzman Çavuş " Bugün icra edeceğimiz operasyon neticesinde birçoğumuz geri dönemeyecek"
Şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin son videosu ortaya çıktı
KIRŞEHİR - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Irak sınırında bulunan Batıntepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin sızma girişiminde bulunması sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli (27)'nin silah arkadaşları tarafından çekilen son videosu ortaya çıktı.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda çekildiği tahmin edilen videoda şehit Zencirli, operasyona gitmeden önceki son anını arkadaşlarına anlatıyor. Şehit Zencirli, ne için eğitildiğini ve birçok arkadaşının operasyon sonrası şehit düşeceğini anlatırken videoda istirahat halinde olduğu gözleniyor.
Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin silah arkadaşı tarafından çekilen videoda gidecekleri operasyonu anlatımı ise şöyle; "Hayatlarımızdan bile vazgeçtik. Bak kardeşim, bizler bunun için eğitildik, bunun için buraya gönderildik. Gidip icra edeceğimiz operasyon neticesinde birçoğumuz geri dönemeyecek."diyor.
Aslen Kırşehirli olan şehit Zencirli'nin ailesinin 5 çocuğundan biri olduğu ve annesiyle ikamet ediyordu.
Şehit Uzman Çavuş Bugün icra edeceğimiz operasyon neticesinde birçoğumuz geri dönemeyecek
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:28 Kaynak: İHA
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