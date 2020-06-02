Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan, memleketi Konya'da toprağa verildi - Son Dakika

Burada kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Akyol Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte kuzeni şehit polis Emre Horoz'un yanına defnedildi. Oğlunun tabutuna sarılan anne Özlem Akgül, "Kuzum, senin yokluğuna nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı ilk olarak Stat Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehidin yakınları, burada Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehit Aydoğan'ın naaşı, Hükümet Konağı önündeki alana getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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