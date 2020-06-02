Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı (2) - KONYA - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı (2) - KONYA
Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Burak Aydoğan için Konya'nın Seydişehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 08:43 Kaynak: AA
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