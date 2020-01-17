Şehit Uzman Çavuş Çağrı Toptaş için cenaze töreni düzenlendi (1) - Son Dakika

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Şehit Uzman Çavuş Çağrı Toptaş için cenaze töreni düzenlendi (1)
6 saat önce
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma 2. Kademeli Çavuş Çağrı Toptaş için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:24 Kaynak: AA
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma 2. Kademeli Çavuş Çağrı Toptaş için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
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