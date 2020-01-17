Şehit Uzman Çavuş Çağrı Toptaş için cenaze töreni düzenlendi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Çağrı Toptaş için cenaze töreni düzenlendi (1) - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Çağrı Toptaş için cenaze töreni düzenlendi (1)

6 saat önce

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma 2. Kademeli Çavuş Çağrı Toptaş için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma 2. Kademeli Çavuş Çağrı Toptaş için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Şehit Uzman Çavuş Çağrı Toptaş için cenaze töreni düzenlendi (1)

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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