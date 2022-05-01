Şehit Uzman Çavuş Çarkcı'nın cenazesi, Samsun'da - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Çarkcı'nın cenazesi, Samsun'da

01.05.2022 17:12
Şehit Uzman Çavuş Çarkcı'nın cenazesi, Samsun'da

Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın (30) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın (30) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralandı. Çarkçı, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Çarkcı'nın cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Çarşamba Havalimanı"da şehidin cenazesini hamile eşi Aycan Çarkcı, annesi Hanife Çarkcı ile askeri üniforma giyen kardeşi Mürsel Çarkcı ve yakınları karşıladı. Anne Hanife Çarkcı oğlunun tabutuna sarılarak, "Oğlum ben seni böylemi gönderdim" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşi Aycan Çarkcı ise tabutun arkasından dua etti. Çarkçı'nın cenazesi ardından 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi'ne gönderildi.


Şehit Uzman Çavuş Çarkcı'nın cenazesi, Samsun'da
Şehit Uzman Çavuş Çarkcı'nın cenazesi, Samsun'da
Şehit Uzman Çavuş Çarkcı'nın cenazesi, Samsun'da
Şehit Uzman Çavuş Çarkcı'nın cenazesi, Samsun'da
Şehit Uzman Çavuş Çarkcı'nın cenazesi, Samsun'da
Şehit Uzman Çavuş Çarkcı'nın cenazesi, Samsun'da
Şehit Uzman Çavuş Çarkcı'nın cenazesi, Samsun'da
Şehit Uzman Çavuş Çarkcı'nın cenazesi, Samsun'da
Şehit Uzman Çavuş Çarkcı'nın cenazesi, Samsun'da
Şehit Uzman Çavuş Çarkcı'nın cenazesi, Samsun'da
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Piyade Uzman Çavuş, Samsun, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Çarkcı'nın cenazesi, Samsun'da - Son Dakika


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