Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Çavuş Demirel için mevlit okutuldu
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Şehit Uzman Çavuş Demirel için mevlit okutuldu

1 saat önce

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde 5 Ekim 2015'te teröristler tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Ufku Demirel için memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde mevlit okutuldu.

Şehit Uzman Çavuş Demirel için mevlit okutuldu, System.String[]

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde 5 Ekim 2015'te teröristler tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Ufku Demirel için memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde mevlit okutuldu.

Şehidin ailesi tarafından öğle namazı sonrası Ray Mahallesi'ndeki babaevinde okutulan mevlitte, İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ tarafından şehit Demirel ve tüm şehitler için dualar etti.

Mevlit sonrası katılımcılara yemek ikram edildi.

Mevlite, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Ay, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aksoy Ağtürk, Turhal Şehit Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Kılıç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Osmaniye, Turhal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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