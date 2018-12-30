Şehit Uzman Çavuş Dinç Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
-Dereli Belediyesi önündeki törenin kuşbakışı planı -Şehidin yakınlarının üzüntüsü -Cenaze namazının kılınması -Şehidin naaşının omuzlarda taşınması GİRESUN - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in cenazesi, Giresun'un Dereli ilçesinde...
- Dereli
Belediyesi önündeki törenin kuşbakışı planı
-Şehidin yakınlarının üzüntüsü
-Cenaze namazının kılınması
-Şehidin naaşının omuzlarda taşınması GİRESUN - Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in cenazesi, Giresun
'un Dereli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:50 Kaynak: AA
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