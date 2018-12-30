Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Çavuş Dinç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Dinç Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

-Dereli Belediyesi önündeki törenin kuşbakışı planı -Şehidin yakınlarının üzüntüsü -Cenaze namazının kılınması -Şehidin naaşının omuzlarda taşınması GİRESUN - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in cenazesi, Giresun'un Dereli ilçesinde...

- Dereli Belediyesi önündeki törenin kuşbakışı planı
-Şehidin yakınlarının üzüntüsü
-Cenaze namazının kılınması
-Şehidin naaşının omuzlarda taşınması GİRESUN - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in cenazesi, Giresun'un Dereli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:50 Kaynak: AA

Şemdinli, Giresun, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'den Acı Haber! Askerlerimizin Üzerine Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Olacak?

Ağabeyini Boğazından Defalarca Bıçaklayarak Öldürdükten Sonra Tuvalete Gömen Caninin İfadesi Ortaya Çıktı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öğrenciyle Kafa Topu Oynadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 15:28:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Çavuş Dinç Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]