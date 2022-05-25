Şehit Uzman Çavuş Doğan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Doğan, son yolculuğuna uğurlandı

25.05.2022 17:51

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın (24) cenazesi, memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın (24) cenazesi, memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerden Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın cenazesi, bu sabah Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Berçinçatak Mahallesi'ne getirildi. Şehidin cenazesi ailesinin evine götürülerek helallik alındı, daha sonra Berçinçatak Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Valisi Vasip Şahin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım katıldı.

Törende şehidin annesi Şerife, babası Eyüp Doğan ve nişanlısı Dilara Erensayım ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Berçinçatak Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Doğan'ın 3 ay önce nişanlandığı ve seneye evlenmeyi planladığı belirtildi. (DHA)

Şehit Uzman Çavuş Doğan, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Doğan, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Doğan, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Doğan, son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Doğan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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