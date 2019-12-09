Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuş dualarla karşılandı
Son Dakika Güncel Şehit uzman çavuş dualarla karşılandı - Son Dakika

Şehit uzman çavuş dualarla karşılandı

6 saat önce

Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristlerce araziye döşenmiş EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar, Merzifon Havaalanı'nda dualarla karşılandı.

Şehit uzman çavuş dualarla karşılandı, System.String[]

Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristlerce araziye döşenmiş EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar, Merzifon Havaalanı'nda dualarla karşılandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristlerce araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın naaşı askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı Amasya Valisi Osman Varol, Samsun Vali Vekili İbrahim Avcı, protokol üyeleri ve şehidin ailesi tarafından dualarla karşılandı. Şehidin naaşı buradan Samsun'un Havza ilçesine götürüldü.

ŞEHİDİN CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı Mehmet-Emine oğlu Uzman Jandarma V. Kad. Çvş. Kemal Sayar, Şırnak'ın İdil ilçesi Sarıköy köyü Pisikayası Tepesi mevkisinde BTÖ mensuplarınca araziye döşenmiş EYP'nin patlaması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimiz 10 Aralık Salı günü (yarın) Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aynı mahallede bulunan kabristanlığa defnedilecektir. Kahraman Samsunlu hemşehrimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

(İHA)

Jandarma, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendilerine ait tarlada buldukları milyonluk tarihi eseri satmak isteyen 5 kişi yakalandı
İki bin yıllık mozaiği satışa çıkaran beş zanlı yakalandı Şırnak'taki patlamada kadın bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 05:38:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuş dualarla karşılandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]