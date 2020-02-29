Şehit Uzman Çavuş Emre Baysal için baba evinde helallik alındı - Son Dakika

İdlib'deki saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Emre Baysal için Sancaktepe'deki baba evinde helallik alındı.

Şehit Emre Baysal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, eskort eşliğinde askeri cenaze aracıyla Sancaktepe Mevlana Mahallesi Aşar Sokak'taki baba evine getirildi. Cenaze, evin önünde bekleyen Baysal'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş tarafından tekbir ve dualarla karşılandı.

Burada şehitlere dua okunmasının ardından Baysal için helallik alındı.

Şehit Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenazesi, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne götürüldü. Cenazenin çıkışı sırasında tekbir getiren vatandaşlar, "Ne mutlu Türk'üm diyene" diye sloganlar attı.

Şehit Baysal'ın nişanlı olduğu ve 20 Nisan'da evlenmeye hazırlandığı öğrenildi.