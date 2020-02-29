Şehit Uzman Çavuş Emre Baysal son yolculuğuna uğurlandı - Cumhurbaşkanı Erdoğan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Emre Baysal son yolculuğuna uğurlandı - Cumhurbaşkanı Erdoğan - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş Emre Baysal son yolculuğuna uğurlandı - Cumhurbaşkanı Erdoğan

6 saat önce

Cenaze töreninden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninden görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenaze törenine katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Emre Baysal son yolculuğuna uğurlandı - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:37 Kaynak: AA
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