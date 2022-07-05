ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ENES ÖZGÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ENES ÖZGÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

05.07.2022 14:53
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ENES ÖZGÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

PENÇE-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe- Kilit Operasyonu'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül (30) için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Birinci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ak Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Cenazede şehidin babası Ahmet Özgül, kardeşleri Esra Özgül ve Emre Özgül taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit uzman çavuşun naaşı omuzlarda cenaze aracına götürüldü.

Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Görüntü dökümü

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Şehitin cenazesinden detaylar

Cenazeye gelenlerden detaylar

Aileden detaylar

Cenaze namazı

Helallik istenmesi

Genel ve detaylar


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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ENES ÖZGÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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