Şehit Uzman Çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti okuyanları duygulandırdı: Adım bir çocuk esirgeme kurumuna verilsin

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda görevli Uzman Çavuş Enes Özgül, 21 Haziran'da teröristlerle girdiği çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

MSB BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Şehit asker için Milli Savunma Bakanlığı başsağlığı mesajı yayımladı. MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 21 Haziran 2022 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

ŞEHİDİN GÖREVE GİTMEDEN ÖNCE ATTIĞI MESAJ DUYGULANDIRDI

Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti arkadaşlarını duygulandırdı. Isparta Yetiştirme Yurdu'ndan ayrıldıktan göreve başlayan Özgül'ün yetiştirme yurdundan bir arkadaşına göreve gitmeden önce attığı mesaj tüyleri diken diken etti.

"ŞEHİT OLURSAM ADIM ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA VERİLSİN"

Şehit Enes Özgül'ün 15 Ekim 2019 tarihinde arkadaşına askeri üniformalı fotoğrafını atarak, "Şehit olursam bu resimle duyuru yaparsın abi" dediği ortaya çıktı. Şehidin yetiştirme yurdundan öğretmenine de, "Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim Pençe-Kilit'te, sizden bir istirhamım şudur. Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam ve her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin, hakkım varsa hakkım helal olsun" yazdığı öğrenildi. Şehidin vasiyeti sevenlerini gözyaşlarına boğdu.