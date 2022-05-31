Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın cenazesi memleketi Balıkesir'e uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın cenazesi memleketi Balıkesir'e uğurlandı

31.05.2022 22:27
Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın cenazesi memleketi Balıkesir'e uğurlandı

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Siirt Havalimanı'nda düzenlenen törende, evli ve 2 çocuk babası olan Şehit Özcan'ın (29) Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.

Törene 5 yaşındaki kızı Seval ve 3 yaşındaki oğlu Atilla ile katılan şehidin eşi Zehra Özcan, şehidin kıyafetlerine sarılarak gözyaşlarını tutamadı.

Eşinin tabutu başına gelen ve ağıtlar yakan Zehra Özcan'ı Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve yetkililer teskin etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'nun okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, tören mangası ve silah arkadaşlarının omuzunda dualarla taşındığı askeri uçakla memleketi Balıkesir'e uğurlandı.

Törene, şehidin yakınları, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Emre Dertli, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve vatandaşlar katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Mayın Arama Timinin (METİ) Doğan köyü bölgesinde arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Patlamada biri ağır yaralanan 2 asker, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Askerlerden Uzman Çavuş Ercan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın cenazesi memleketi Balıkesir'e uğurlandı - Son Dakika


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